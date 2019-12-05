Россияне теперь могут посещать бассейн без медсправки

Российский Верховный суд отменил необходимость предоставления медицинских справок для посещения бассейна. Исключением являются дети младше 12 лет, которым необходимо обследоваться на энтеробиоз.

В Роспотребнадзоре, который выступил инициатором идеи, объяснили, что согласно санитарным нормам, медицинскую справку должны предоставлять только жители населенных пунктов, где зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Разрешение на посещения бассейна без справок касается только граждан старше 12 лет. Остальным будет необходимо предоставить результаты обследования на энтеробиоз.

В ведомстве отметили, что в случае необходимости администрация имеет право потребовать справку у посетителей.

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