Суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуаций

В Петербурге возвращаются к работе районные суды. Здания были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минированиях.

Проверка завершилась во Фрунзенском, Октябрьском и Куйбышевском районных судах. Опасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено.

Письма с угрозами получили восемь судов: Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Выборгский, Московский, Сестрорецкий районные и Санкт-Петербургский городской.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, причина эвакуации все та же. Неизвестные просят 120 биткоинов. Анонимы грозятся отправлять письма до тех пор, пока не получат требуемую сумму.

Напомним, массовые эвакуации судов начались 28 ноября. Следом за ними письма начали получать больницы, торгово-развлекательные комплексы, школы, вузы и вокзалы.