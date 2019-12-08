В России введут новый ГОСТ на автомобиль

Нововведение коснется легковушек и грузовиков массой до 3,5 тонн, а также электромобилей. Фото: pixabay

Нововведение коснется легковушек и грузовиков массой до 3,5 тонн, а также электромобилей. Фото: pixabay

Весной следующего года в России внесут изменения в перечень сопроводительной документации на автомобили. Документ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Так, в состав сопроводительной документации на авто войдет «этикетка энергоэффективности», в которой будут содержаться сведения о количестве топлива, потребляемого машиной, а также о производимых выбросах. Это коснется легковушек и грузовиков массой до 3,5 тонн.

Кроме того, новые требования коснутся и электромобилей, у которых такая этикетка будет содержать информацию о запасе хода транспортного средства от одного полного заряда встроенных аккумуляторных батарей.

«Этикетка» будет обязательным сопроводительным документом при продаже авто. С их помощью российские власти смогут определить политику по вопросу углекислого газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году для водителей введут новые штрафы.