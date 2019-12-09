«Зенит» прибыл в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

«Зенит» прибыл в Лиссабон, где им предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.

«Прибыли в Лиссабон!», — говорится в сообщении.

Матч «Зенита» и «Бенфики» cостоится на стадионе «Да Луж» 10 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 42-летним Антонио Матеу Лаосом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч 18-го тура Чемпионата России между командами «Зенита» и «Спартака» посетили 55 тыс. зрителей. Игра прошла 1 декабря, на петербургском стадионе «Газпром Арена». Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Спартаку».