Добронравов устал от того, что его постоянно «хоронят»

Актер снимается в "Сватах" с первого сезона, который вышел на экраны в 2008 году. Фото: Wikipedia

Актер снимается в "Сватах" с первого сезона, который вышел на экраны в 2008 году. Фото: Wikipedia

Актер заявил, что готов судиться с клеветниками, который распространяют про его персону фейки.

Об этом стало известно 9 декабря. Обо всем звезда популярного сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал в интервью teleprogramma.pro. Актер отметил, что довольно давно видит новости о том, что он якобы госпитализирован или умер. Эту информацию читают родные и близкие, которые начинают переживать за Добронравова без причины.

«А если, не дай Бог, что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы «госпитализации» или тьфу-тьфу «гибели»? От всего этого обидно и больно»,

— признался артист.

Актер также подчеркнул, что с его персонажем из «Сватов» тоже все нормально и сериал закрывать не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты». Он заверил, что Николай Добрынин и Людмила Артемьева точно никуда не уходят.