Плату за вывоз ТКО в частном секторе Ленобласти приостановили

Плату за вывоз ТКО в частном секторе Ленобласти приостановили
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Ленинградской область плата за вывоз мусора для частного сектора отменена до 1 февраля 2020 года. По указанию губернатора Александр Дрозденко начисления не будут производиться.

Причиной этого стало неправомерное выставление счетов за вывоз мусора. Их получили все жители частного сектора вне зависимости от того, заключены ли уже договора и установлены ли в их населенных пунктах контейнерные площадки. Некоторым из них счета выставили на год вперед, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

До 1 февраля региональный оператор АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений. В случае отсутствия контейнеров, плата за вывоз мусор начисляться не будут. Ранее выставленные квитанции признают недействительными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что контейнеры для раздельного сбора мусора в Ленобласти могут убрать в любой момент. Под угрозой они до тех пор пока, региональный оператор не наладит систему согласования проектов.

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