Китай отложит введение пошлин на товары из США

Китай собирался повысить пошлины на 5 и 10 процентов на некоторые виды импортных товаров, а также на автомобили и запчасти, но данный проект отложили.

«Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из Соединенных Штатов временно откладывается. Изначально запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается», — об этом сообщили в Комитете по таможенным сборам и тарифам при Госсовете Китая.

Время отсрочки не было указано.

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