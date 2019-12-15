Китай отложит введение пошлин на товары из США

Китай отложит введение пошлин на товары из США
Срок отсрочки неизвестен. Фото:vk.com/spb_today

Китай собирался повысить пошлины на 5 и 10 процентов на некоторые виды импортных товаров, а также на автомобили и запчасти, но данный проект отложили.

«Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из Соединенных Штатов временно откладывается. Изначально запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается», — об этом сообщили в Комитете по таможенным сборам и тарифам при Госсовете Китая.

Время отсрочки не было указано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в следующем году в Ленобласти вырастет уровень МРОТ. В 2020 году уровень МРОТ в Ленобласти превысит средний размер минимальной оплаты труда по стране почти на 700 рублей. Роман Марков заявил, что на сегодня в правительстве уже определены ключевые параметры бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет.

Китай пошлины США
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