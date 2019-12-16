Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

Актер Васильев появится в седьмом сезоне &#171;Сватов&#187;
"Сваты". Фото: кадр из сериала

В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.

Уже известно, что в новых сериях героев известного сериала покажут в молодости. Так, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак. Как сообщает 53news.ru, Васильев же снова появится на экранах в моментах воспоминаний из предыдущих частей.

Напомним, персонаж Васильева по сценарию умер из-за проблем с сердцем в начале пятого сезона. Такой ход оправдал уход актера из проекта, который был спровоцирован, по некоторым данным, разногласиями с новым режиссером и Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Федор Добронравов сделал радостное для поклонников заявление. Он рассказал, что актерский состав сериала «Сваты» вряд ли изменится.

актер сваты сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамваи встали в обе стороны из-за ДТП на Среднеохтинском
В Ленобласти уволилась чиновница, которая матом призывала молодежь ...
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
После пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» временно запретили сварку
Volkswagen и Renault не поместились на одной полосе на Пироговской
Дрозденко пообещал разобраться с нехваткой автобусов в Тосненском районе
Защита историка Соколова рассматривает возможность суда с участием присяжных
Водитель маршрутки остановился, чтобы высадить пассажира, но стал участником ДТП