Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.

Уже известно, что в новых сериях героев известного сериала покажут в молодости. Так, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак. Как сообщает 53news.ru, Васильев же снова появится на экранах в моментах воспоминаний из предыдущих частей.

Напомним, персонаж Васильева по сценарию умер из-за проблем с сердцем в начале пятого сезона. Такой ход оправдал уход актера из проекта, который был спровоцирован, по некоторым данным, разногласиями с новым режиссером и Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Федор Добронравов сделал радостное для поклонников заявление. Он рассказал, что актерский состав сериала «Сваты» вряд ли изменится.