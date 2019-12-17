В Ленобласти на Колхозной улице будут проводить ежедневные проверки из-за незаконного сжигания отходов

В Ленобласти ежедневно будет проводиться патрулирование улицы Колхозной в деревне Старая Колтушского сельского поселения. Причиной такого решения стали неоднократные факты незаконного сжигания отходов.

Очередное нарушение природоохранного законодательства было обнаружено накануне, 16 декабря. В ходе проверочного рейда инспекторы Госэконадзора области совместно с сотрудниками УМВД РФ по Всеволожскому району пресекли факт незаконного сжигания мусора открытым способом. В отношении правонарушителей составили 4 протокола об административном правонарушении

Как сообщается на сайте правительства области, следующая проверка проблемного объекта была проведена после многочисленных обращений жителей. Граждане жаловались на резкий неприятный запах, вызванный сжиганием мусора на территории, находящейся в частной собственности. Однако балансодержатель участка оказался против ее проведения.

Все материалы переданы в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Теперь сотрудники намерены добиться возбуждения дела по факту незаконной предпринимательской деятельности.

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