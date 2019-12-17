Бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем экстренно сел под Астраханью прямо на грунт

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3 смог посадить самолет с отказавшим двигателем прямо на грунт, уведя воздушное судно от населенного пункта. Пилотов приставят к наградам.

Инцидент произошел во вторник, 17 декабря в Астраханской области. Военный самолет совершал плановый полет, когда у него внезапно вышел из строя один из двух двигателей. Экипаж, оперативно действуя в сложившейся экстренной ситуации, смог посадить самолет на грунт вдалеке от населенного пункта.

Оба пилота остались живы, самолет не имел боекомплекта на борту и обошелся без повреждений. Командование летчиков обратилось в Министерство обороны РФ с просьбой приставить смелых профессионалов к награде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту вылета Шереметьево совершил экстренную посадку рейс из Москвы в Гонконг. Предположительно, лайнер вернулся из-за плохого самочувствия пассажира.