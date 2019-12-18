В Петербурге объявили дату старта проекта «Твой бюджет — 2020»

Пятый цикл проекта «Твой бюджет» стартует 15 января 2020 года. Конкурс позволяет жителям Петербурга выдвинуть свои инициативы по развитию городской среды.

Заявки на участие принимаются с 15 января до 15 февраля. Участвовать в проекте могут все жители города старше 18 кроме представителей органов гослвласти и местного самоуправления.

Идеи и предложения принимают на сайте «Твоего бюджета». Для участия будут отобраны шесть наиболее активных районов. Победителей объявят в июне.

На реализацию инициатив будет выделено 90 млн рублей — по 15 млн на каждый район. Дополнительные 30 млн предоставят на проекты, отобранные на общегородском голосовании, сообщает комитет финансов.

По правилам победители прошлого года не могут подать заявку. Проект в 2020 году пропустят Василеостровский, Красногвардейский, Невский, Московский, Петроградский и Фрунзенский районы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году в рамках проекта «Твой бюджет» рассмотрели 106 инициатив.