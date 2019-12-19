Выборг обещают привести в порядок за шесть лет

Город ждет масштабная реставрация и полное преображение в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказали в комитете по культуре. Председатель ведомства, подводя итоги года, заявил, что большая часть памятников исторического значения находятся в Выборгском районе. Там в 2019 году занимались реставрацией Выборгского замка – внешние работы почти завершены, внутри планируют открывать музей. Также за текущий год почти закончили приводить в порядок дом наместника.

Многие уголки парка Монрепо тоже готовы к сдаче, но специалисты все уже трудятся на объекте. Впереди непростая задача – восстановить главный усадебный дом. Местные власти взялись и за квартал Сет Солберта. Все работы планируют завершить максимум к 2026 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге торжественно откроют Смоляной мыс после благоустройства. На реализацию зоны отдыха на Смольном мысу выделили 50 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей из областного бюджета и еще 7 млн рублей из муниципального.