Ленинградец, лишившийся обеих кистей 20 лет назад, получил протезы

Мужчина получил бесценный подарок: свободу движений.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Ленинградской области. Высокотехнологические бионические протезы жителю Лужского района приобрели за счет фонда. Отмечается, что мужчина потерял обе руки еще в начале 1990-х годов во время работ в Заполярье.

Теперь для ленинградца нет ничего невозможного: он может брать даже хрупкие предметы и не бояться, что повредит их. За каждый палец отвечает специальный электродвигатель, осталось только к ним привыкнуть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти разработали уникальный бионический протез. Команда из шестерых ленинградцев за 9 месяцев смогла разработать бионический протез в 3 раза дешевле зарубежного аналога.