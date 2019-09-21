В Ленобласти разработали уникальный бионический протез

В Ленобласти разработали уникальный бионический протез
Команда также планирует создавать специальные костюмы для спасателей и пожарных. Фото: Администрация Ленинградской области

Команда из шестерых ленинградцев за 9 месяцев смогла разработать бионический протез в 3 раза дешевле зарубежного аналога.

Ученые работали в лаборатории мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, которую им бесплатно предоставило учреждение. Благодаря поддержке организации, разработка уникальной технологии заняла лишь девять месяцев. К концу 2019 года протез поступит в продажу, на данный момент продукт находится на этапе декларирования.

При этом стоимость бионического протеза, созданного российскими учеными, составляет лишь 500 тысяч рублей. Цена самого недорого зарубежного аналога в три раза выше. Планируется запустить серийное производство протезов рук и ног, детских протезов, способных расти вместе с ребенком.

Ранее GazetaSPb сообщала о разработке в России ракеты с, на данный момент, недостижимым для зарубежных коллег техническими характеристиками.

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