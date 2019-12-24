Лежащего в коробке младенца нашли в подъезде дома в Подмосковье

Лежащего в коробке младенца нашли в подъезде дома в Подмосковье
Полиция разыскивает мать ребенка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новорожденную малышку в коробке нашли жильцы в подъезде одного из многоквартирных домов в подмосковных Мытищах.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области, рожденная несколькими часами ранее девочка была найдена в подъезде дома по улице Юбилейная. Она была завернута в плед и лежала в коробке возле лифта. Каких-либо записок рядом с ней не было.

По данным МВД, новорожденная не пострадала и не получила обморожений благодаря пледу и картону. Медики в экстренном порядке доставили ребенка в реанимацию перинатального центра в одной из столичных больниц. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе обнаружили труп младенца после «домашних» родов.

младенец мытищи подмосковье происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФАС Петербурга выявило «праздничный картель» в Курортном районе
Грузовик в Колпино перекрыл железную дорогу
В Петербурге трамваи №3 и №41 изменят маршруты в конце декабря
В Петербурге и Ленобласти произошло 521 ДТП за день
Лежащего в коробке младенца нашли в подъезде дома в Подмосковье
Матвиенко назвала санкции США против «Северного потока» апофеозом абсурда
Суд арестовал охотника из Колпино, стрелявшего в охранников газопровода ...
Очередной грузовик застрял под мостом на Боровой