Стало известно о резком подорожании всех моделей Lada в 2020 году

Стало известно о резком подорожании всех моделей Lada в 2020 году
Фото: https://www.lada.ru/

Машины в среднем прибавят в цене более 10 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщают «Ведомости». «АвтоВАЗ», утверждает издании, собирается повышать цены на свои автомобили в начале 2020 года. Автопроизводитель планирует увеличить рекомендованную розничную стоимость своих машин на 2,3%, то есть в среднем на 10 тысяч рублей. Самая продаваемый седан «Гранта» подорожание на 11 тысяч рублей – это значит, что за него придется заплатить до 455,9 тысяч рублей. Больше всего цена подскочит на седан «Веста» – до 629,9 тысяч рублей, что на 23 тысяч рублей дороже, чем в 2019 году.

Самый дорогой автомобиль, выпускаемый «АвтоВАЗом» подорожает несильно – всего на 1,5%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дилеры предупредили россиян о резком подорожании авто в январе. Они советуют всем, кто хочет купить новую машину, поспешить, чтобы потом не переплачивать.

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