Диетолог рассказала о пользе майонеза

Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

Она отметила, что растительное масло, входящее в состав майонеза, помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином, витамин Е является отличным антиоксидантом.

«В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом», — сказала врач.

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