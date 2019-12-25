Диетолог рассказала о пользе майонеза

Диетолог рассказала о пользе майонеза
Витамин Е является отличным антиоксидантом. Фото: Pixabay

Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

Она отметила, что растительное масло, входящее в состав майонеза, помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином, витамин Е является отличным антиоксидантом.

«В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом», — сказала врач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские врачи-диетологи рассказали, как предотвратить плохое самочувствие в первый день Нового года после застолья. Врачи рекомендуют пересмотреть рецепты некоторых популярных на праздники салатов, а также заранее попробовать купленные продукты. По словам врача персонифицированной медицины Маргариты Королевой, многие продукты с новогоднего стола могут быть непривычны для организма человека из-за их отсутствия в ежедневном рационе. Поэтому врач советует попробовать все продукты до начала праздника.

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