В новом сезоне «Сватов» появится неожиданный герой

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Пока что к съемкам сезона не приступили – они начнутся в начале 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает портал 53news.ru. Источники уверяют, что в седьмом сезоне «Сватов» появится новый персонаж, которого сыграет Михаил Трухин. Он станет директором сельского клуба по имени Палыч. Его покажут в эпизоде свадьбы Жени Ковалевой и Джека.

Напоминаем, что звезда сериала Федор Добронравов заявлял, что ему надоели слухи вокруг «Сватов». Он обещает, что никто из главных героев уходить не собирается. Актер также отметил, что новый сезон выйдет в 2020 году, так что поклонникам осталось ждать недолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты».