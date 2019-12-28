На Ямале произошел пожар на буровой установке «НоватЭка»: погибли двое

На Ямале произошел пожар на буровой установке &#171;НоватЭка&#187;: погибли двое
Причины пожара пока неизвестны. Фото: pixabay

Пожар вспыхнул на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Погибли несколько человек.

Как сообщает РИА Новости, огонь вспыхнул на нефтегазовом месторождении компании «Новатэк» в Пуровском районе ЯНАО. Издание уточняет, что возгорание произошло в подъемнике капремонта скважин на базе автомобиля «Краз». Пламя удалось потушить без привлечения спасателей.

Жертвами пожара стали два человека — они скончались. Еще один человек получил травмы. Помимо них, в результате инцидента пострадали три единицы техники.

Также известно, что скважина, где все произошло, находилась на ремонте и была неэксплуатируемая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине в Гатчинском районе взорвался котел.

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На Ямале произошел пожар на буровой установке «НоватЭка»: погибли двое