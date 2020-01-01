Стало известно, какая техника была самой популярной у россиян в 2019 году

Стало известно, какая техника была самой популярной у россиян в 2019 году
Смарт-часы. Фото: pixabay

Самой популярной техникой у жителей России в 2019 году стали беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлеров электроники, в прошедшем году россияне стали реже покупать смартфоны по сравнению с 2018 годом — продажи упали на 5%. Эксперты объяснили это тем, что теперь россияне все чаще предпочитают расширять функционал своих смартфонов, не тратя деньги на новые.

В период с января по ноябрь 2019 года в России было приобретено порядка 640 тысяч умных часов на общую сумму 16,2 млрд рублей. Продажи этого устройства выросли на 64%.

Самой популярной покупкой стали беспроводные наушники от Apple, Samsung и Xiaomi. Так, продажи «яблочных» наушников увеличились на 123%.

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