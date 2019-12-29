Бузова отпразднует Новый год в Куршавеле с новым бойфрендом

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Певица и блогер отправляются в свое первое совместное путешествие.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает Super, которое делится фотографиями звезд с аэропорта Шереметьево. Певица Ольга Бузова улетела в Куршавель вместе с Давидом Манукяном – своим возлюбленным. Артистка скрывала роман, так как считает, что счастье любит тишину. На «План Б» она призналась, что невероятно рада и надеется, что так всегда и будет. Бузова рассказала, что они с Давидом даже живут вместе.

Ольга участвовала в романтическом шоу и не могла говорить об избарннике. Она отказала всем претендентам на свое сердце и выбрала блогера с 9 миллионами подписчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова призналась, что живет с блогером Давидом Манукяном. Не так давно Ольга Бузова откровенно призналась резиденту Comedy Club и коллеге по «Плану Б» Тимуру Батрутдинову: «Я решила пропустить «План В» и «План Г» и перешла сразу к «Плану Д».