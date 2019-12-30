В Шлиссельбурге скончался пассажир перевернувшегося авто

В Шлиссельбурге скончался пассажир перевернувшегося авто
Пассажир погиб. Фото: pixabay

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Правоохранители Шлиссельбурга устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник, 30 декабря, в Кировском районе Ленобласти. Водитель автомобиля марки ЗАЗ Chance потерял управление, в результате чего машина слетела с дороги и перевернулась.

ДТП унесло жизнь молодого человека — пассажира авто. На вид ему около 25 лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки.

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