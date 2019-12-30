ФАС завела дело против Booking.com

ФАС завела дело против Booking.com
На устранение нарушений Booking предоставили месяц. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась агрегатором гостиниц Booking.com из-за навязывания партнерам, — то есть отелям, — условий сотрудничества.

Так, система интернет-бронирований в договорах требует от российских средств размещения сохранения паритета цен и номеров. То есть отели не могут продавать номера по ценам ниже, чем на Booking. Кроме того, компания настаивает на определенных условиях взаимодействия с ограниченными группами пользователей, сообщает антимонопольное ведомство.

Отметим, что на рынке интернет-агрегаторов Booking.com доминирует над остальными сервисами. Это положение дает ему право навязывать невыгодные условия контрактов. Поэтому ФАС потребовала исключить из соглашений условия, которые могут быть невыгодны для гостиниц и отелей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «праздничном картеле» в Курортном районе Санкт-Петербурга, обнаруженном усилиями ФАС.

booking.com фас
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