В Ленобласти трудоустроили более 16 тысяч человек за 2019 год

В Ленинградской области служба занятости обслужила за уходящий год более 28 тысяч человек. Специалисты провели не менее 400 тысяч консультаций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году, благодаря службе занятости, новую работу нашли почти 8,5 тысяч подростков. Было оказано порядка 30 тысяч услуг по профориентации. Две тысячи человек были направлены на обучение, из них около 500 — граждане предпенсионного возраста. За год работа была найдена более чем 600 соискателям с ограничениям по здоровью. Биржа труда Ленобласти помогла открыть свое дело 212 предпринимателям.

На сегодняшний день на Бирже труд можно найти более 19 тысяч вакансий. Больше всего сотрудников ищут обрабатывающие производства, сфера госуправления, военной безопасности и соцобеспечения. Наиболее востребованными стали врачи, швеи, монтажники, слесари и операторы техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд РФ отметил рост пенсий в 2019 году.