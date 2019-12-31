Пенсионерка едва не сгорела при пожаре на Петра Смородина

Пожилая жительница Петербурга получила травмы при квартирном пожаре в Красногвардейском районе города.

Квартирный пожар произошел в доме №18 по улице Петра Смородина в ночь на вторник, 31 декабря. Хозяйка квартиры — 98-летняя пенсионерка — едва не сгорела вместе с ней. Медики госпитализировали ее в одну из городских больниц с ожогом ног 2-4 степени, а также ожогами туловища и поясницы. Она также отравилась продуктами горения, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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