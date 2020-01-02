Житель Бурятии задушил знакомого из Иркутска в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга задержали подозреваемого, который задушил своего соседа по квартире шнуром от электроприборов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию от гражданина поступило сообщение, что вечером 1 января к нему обратился сосед и признался в убийстве. Установлено, что в снимаемой трехкомнатной квартире в доме по улице Лазо, пьяный 34-летний житель Бурятии задушил своего собутыльника — 30-летнего жителя Иркутска — шнуром от электроприборов. Они вместе снимают данную квартиру.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине мужчина задушил подушкой пенсионерку.