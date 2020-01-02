Петербургу выделят 7 млрд из федбюджета на строительство дорог

Петербургу выделят 7 млрд из федбюджета на строительство дорог
Фото: Pixabay

Впервые за три года Северная столица получит средства на развитие транспортной инфраструктуры из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба городского губернатора, Петербургу выделят 7,1 млрд рублей на 2021 и 2022 годы. Их потратят на реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе, строительство участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, а также на строительство участка Сарицкой улицы от Соколиной улицы до Приморского шоссе.

Средства также пойдут на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом и строительство Южной широтной магистрали.

Из всех средств на 2021 год отводится 3,7 млрд рублей, а на 2022 год — 3,4 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выделили землю под строительство Восточного скоростного радиуса.

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Петербургу выделят 7 млрд из федбюджета на строительство дорог