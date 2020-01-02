Водителя госпитализировали после ДТП на Скандинавии

На 73 километре трассы Скандинавия утром, 2 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. «Волга» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген».

Все произошло на 73-км Выборгского шоссе после съезда на Первомайское. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что авария произошла в 9:30.

Водитель «Волги» пострадал в ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Пассажир его автомобиля находится в средней степени тяжести.