Водителя госпитализировали после ДТП на Скандинавии

На 73 километре трассы Скандинавия утром, 2 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. «Волга» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген».
Все произошло на 73-км Выборгского шоссе после съезда на Первомайское. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что авария произошла в 9:30.
Водитель «Волги» пострадал в ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Пассажир его автомобиля находится в средней степени тяжести.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai и Nissan столкнулись на Кубинской, виновник скрылся с места ДТП. В результате нарушения ПДД в правый борт иномарки врезался водитель Nissan. В ходе разбирательств водитель Hyundai с большим количеством пассажиров отошли «погреться», после чего сбежали с места ДТП.