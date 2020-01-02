Водителя госпитализировали после ДТП на Скандинавии

Водителя госпитализировали после ДТП на Скандинавии
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На 73 километре трассы Скандинавия утром, 2 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. «Волга» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген».

Все произошло на 73-км Выборгского шоссе после съезда на Первомайское. В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что авария произошла в 9:30.

Водитель «Волги» пострадал в ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Пассажир его автомобиля находится в средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai и Nissan столкнулись на Кубинской, виновник скрылся с места ДТП. В результате нарушения ПДД в правый борт иномарки врезался водитель Nissan. В ходе разбирательств водитель Hyundai с большим количеством пассажиров отошли «погреться», после чего сбежали с места ДТП.

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