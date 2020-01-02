На Товарищеском неизвестные ограбили автомобиль

Утром 1 января у дома 20/27 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге два злоумышленника ограбили водителя. Об этом сообщили в Главном управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Они сели в салон припаркованного «Шкода Октавия». Неизвестные заставили мужчину заехать во двор и похитили два телефона, а также золотое кольцо с белыми камнями сестры водителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.