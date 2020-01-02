На Товарищеском неизвестные ограбили автомобиль

На Товарищеском неизвестные ограбили автомобиль
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

Утром 1 января у дома 20/27 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге два злоумышленника ограбили водителя. Об этом сообщили в Главном управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Они сели в салон припаркованного «Шкода Октавия». Неизвестные заставили мужчину заехать во двор и похитили два телефона, а также золотое кольцо с белыми камнями сестры водителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лобовом ДТП в поселке Песочный. Участниками аварии стали автобус и легковушка. Все произошло среди ночи 2 января на Ленинградской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что пассажирский транспорт почти полностью перегородил проезд.
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