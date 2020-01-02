На Богатырском перевернулся мусоровоз: машина разбита

На Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Все произошло днем, 2 января.

О ДТП сообщили очевидцы в Сети. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что машина перевернулась на съезде на Богатырский с ЗСД. По фотографиям заметно, что мусоровоз получил повреждения.

Также пользователи рассказали, что перевернувшийся мусоровоз не мешает движению транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло сегодня вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.