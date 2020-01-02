Миллионер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Миллионер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Средняя пенсия в России сейчас в районе 200 долларов.Фото: pixabay.com

Араз Агаларов рассказал, что из-за низкого уровня заработной платы и пенсий в России увеличение ВВП становится невозможным. Об этом сообщили в Forbes.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сообщил президент Crocus Group.

Миллионер отметил, что без увеличения доходов населения будет невозможно нарастить производство. Также Араз Агаларов считает налоговую нагрузку высокой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что эксперты рассказали о росте цен на авиабилеты. По итогам 2019 года рост цен на авиабилеты может составить 5%. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал об этом.

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