Миллионер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Средняя пенсия в России сейчас в районе 200 долларов.Фото: pixabay.com

Средняя пенсия в России сейчас в районе 200 долларов.Фото: pixabay.com

Араз Агаларов рассказал, что из-за низкого уровня заработной платы и пенсий в России увеличение ВВП становится невозможным. Об этом сообщили в Forbes.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сообщил президент Crocus Group.

Миллионер отметил, что без увеличения доходов населения будет невозможно нарастить производство. Также Араз Агаларов считает налоговую нагрузку высокой.

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