Бобры уничтожают осиновую рощу в Малом Ильинском саду на Ржевке

В Красногвардейском районе города на Неве бобры уничтожат деревья. «Лесоповал» петербуржцы обнаружили в Малом Ильинском саду.

На опубликованных снимках в сообществе «Красногвардейский район Санкт-Петербург» видно, что несколько деревьев упали от повреждений. Некоторые еще держатся, но их стволы заметно сгрызли.

«Похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте», отметив работу бобров.

Некоторые подписчики усомнились, что деревья повредили именно борьбы. Другие назвали животных «трудягами».

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