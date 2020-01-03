Бобры уничтожают осиновую рощу в Малом Ильинском саду на Ржевке

Бобры уничтожают осиновую рощу в Малом Ильинском саду на Ржевке
Малый Ильинский сад. Фото: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb

В Красногвардейском районе города на Неве бобры уничтожат деревья. «Лесоповал» петербуржцы обнаружили в Малом Ильинском саду.

На опубликованных снимках в сообществе «Красногвардейский район Санкт-Петербург» видно, что несколько деревьев упали от повреждений. Некоторые еще держатся, но их стволы заметно сгрызли.

«Похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте», отметив работу бобров.

Некоторые подписчики усомнились, что деревья повредили именно борьбы. Другие назвали животных «трудягами».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Новой Ладоге. Спасатели потушили полыхающий частный дом.

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