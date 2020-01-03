На Петроградке празднование Нового года закончилось пожаром и гибелью женщины

На Петроградке празднование Нового года закончилось пожаром и гибелью женщины
В квартире тушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петроградском районе Петербурга в отдел полиции поступило сообщение, что из квартиры в доме №69 на Большом проспекте идет дым. Позже в коммуналке был обнаружен труп женщины. Пострадала ее 5-летняя дочь.

Все произошло 1 января, информация о пожаре поступила около 6:47. Девочку доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее отравление угарным газом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате пожара в доме на Петроградской стороне были эвакуированы 20 человек. Труп женщины обнаружили при разборе места возгорания. На теле заметны следы термического воздействия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации мужчины с ножевым ранением на лице. Инцидент произошел на Энгельса.

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На Петроградке празднование Нового года закончилось пожаром и гибелью женщины
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