На Петроградке празднование Нового года закончилось пожаром и гибелью женщины

В Петроградском районе Петербурга в отдел полиции поступило сообщение, что из квартиры в доме №69 на Большом проспекте идет дым. Позже в коммуналке был обнаружен труп женщины. Пострадала ее 5-летняя дочь.

Все произошло 1 января, информация о пожаре поступила около 6:47. Девочку доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее отравление угарным газом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате пожара в доме на Петроградской стороне были эвакуированы 20 человек. Труп женщины обнаружили при разборе места возгорания. На теле заметны следы термического воздействия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации мужчины с ножевым ранением на лице. Инцидент произошел на Энгельса.