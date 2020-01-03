В Минкульте рассказали о сборах российских фильмов

В Минкульте рассказали о сборах российских фильмов
Кинотеатр "Аврора". Фото: vk.com/avrora_spb

За 2019 год кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, что на 11% меньше чем показатели в прошлом году.

На официальном сайте Министерства культуры России опубликовали отчеты. В 2018 году на российские фильмы было продано 220 миллионов билетов, а заработано 13,8 млрд рублей.

Также отмечается, что показатели упали с выходом популярных голливудских фильмов «Король лев», «Алладин», и «Дамбо», а также фильмов Marvel.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Санкт-Петербурга возмутило появление среди кондитерской продукции в Русском музее шоколадок с изображением Иосифа Сталина. После жалоб посетителей сладкий сувенир с портретом вождя сняли с продажи.

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