В Минкульте рассказали о сборах российских фильмов

За 2019 год кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, что на 11% меньше чем показатели в прошлом году.

На официальном сайте Министерства культуры России опубликовали отчеты. В 2018 году на российские фильмы было продано 220 миллионов билетов, а заработано 13,8 млрд рублей.

Также отмечается, что показатели упали с выходом популярных голливудских фильмов «Король лев», «Алладин», и «Дамбо», а также фильмов Marvel.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Санкт-Петербурга возмутило появление среди кондитерской продукции в Русском музее шоколадок с изображением Иосифа Сталина. После жалоб посетителей сладкий сувенир с портретом вождя сняли с продажи.