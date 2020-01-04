«Грохот был страшный»: на Энгельса легковушка перевернулась на крышу

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль перевернулся на крышу. По словам очевидцев, грохот от произошедшего раздался на всю улицу.

Все произошло сегодня, 4 января, на проспекте Энгельса. По словам очевидцев, машина перевернулась в 4 утра. На опубликованных кадрах видно, что красная легковушка уперлась передней частью в дорогу. К месту происшествия прибыли правоохранители.

«Грохот был страшный», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с участием автобуса на «Нарве». В результате столкновения пострадала несовершеннолетняя.