В Петербурге будут штрафовать за свалки новогодних елок

В Петербурге будут штрафовать за свалки новогодних елок
Свалка с елками на Волгодонском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Смольном отреагировали на жалобы петербуржцев о свалках живых елок в городе. Власти решили провести рейды по всему городу и оштрафовать всех нелегальных торговцев елок, а также организаторов свалок.

Свалка новогодних елок, не проданных до праздника, на углу Бокситогорской и Большой Пороховской улиц, уже ликвидирована. Организаторов «кладбищ» праздничных деревьев привлекут к административной ответственности. Граждане заплатят штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 50 тысяч, а юрлица — до миллиона рублей, сообщает «Фонтанка».

Сегодня, 4 января, чиновники намерены убрать еще одну свалку — на Волгодонском проспекте. Там елки скинули в канавы. Кроме того, сегодня по всему городу должны пройти рейды с целью выявления свалок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы возмущены свалкой нераспроданных живых ёлок у аэропорта «Ржевка».

елки новости спб новый год свалка штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге студент полицейского колледжа снял скандальный ролик в ТikТоk
В Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений
Глава петербургской IT-компании поделился секретами успеха
На перекрестке Петергофского и Пограничника Гарькавого легковушка вылетела ...
В Петербурге будут штрафовать за свалки новогодних елок
«Грохот был страшный»: на Энгельса легковушка перевернулась на крышу
Продавщица гналась за похитителем курток на Гражданском проспекте
Ребенок получил травмы в ДТП с автобусом на «Нарве»