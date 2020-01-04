На перекрестке Петергофского и Пограничника Гарькавого легковушка вылетела в забор

На перекрестке Петергофского и Пограничника Гарькавого легковушка вылетела в забор
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении Петергофского шоссе и улицы Гарькавого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых авто. Машины не поделили проезжую часть около 6 часов утра.

Все произошло сегодня, 4 января. В результате столкновения одну из машин, предположительно Ford, вынесло с дорожной полосы и она врезалась в разделительный забор. У второй машины, предположительно Volkswagen Polo, полностью разбит капот.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли спасатели и правоохранители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевертыше на проспекте Энгельса.

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