На перекрестке Петергофского и Пограничника Гарькавого легковушка вылетела в забор

В Северной столице на пересечении Петергофского шоссе и улицы Гарькавого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых авто. Машины не поделили проезжую часть около 6 часов утра.

Все произошло сегодня, 4 января. В результате столкновения одну из машин, предположительно Ford, вынесло с дорожной полосы и она врезалась в разделительный забор. У второй машины, предположительно Volkswagen Polo, полностью разбит капот.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли спасатели и правоохранители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевертыше на проспекте Энгельса.