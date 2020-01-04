Возле «Пионерской» эвакуировали «Леруа Мерлен»

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Гипермаркет эвакуировали. Фото: vk.com/spb_today

Эвакуация строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» произошла в Приморском районе Петербурга сегодня, 4 января.

Как сообщили посетители гипермаркета в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», в три часа дня покупателей и сотрудников попросили покинуть здание гипермаркета, расположенного на проспекте Испытателей, возле станции метро «Пионерская».

Люди простояли на улице несколько минут, пока велась проверка. Причины эвакуации пока неизвестны. Не исключено, что это произошло из-за очередного сообщения о минировании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дымящегося ТРЦ «Монпансье» эвакуировали посетителей и работников. Снаружи валит черный дым из трубы», — написал автор записи.

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