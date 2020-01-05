Митрополит Варсонофий освятил храм святителя Петра и совершил в нем Божественную литургию

Митрополит Варсонофий освятил храм святителя Петра и совершил в нем Божественную литургию
За усердные труды во славу Святой Церкви медали святого апостола Петра первой степени были вручены благотворителям храма - депутату Госдумы Виталию Милонову и Виктору Климову. Фото: mitropolia.spb.ru

В день памяти митрополита Московского святителя Петра, отмечающийся 3 января, архиерей Русской православной церкви митрополит Варсонофий освятил храм в его честь.

Новая церковь располагается на Роменской улице историческом центре Северной столицы. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский освятил храм и, кроме того, под его руководством в церкви святителя Петра состоялась Божественная литургия.

После торжественных мероприятий новому храму вручили икону Иоанна Кронштадтского, сообщают в пресс-службе петербургской митрополии. Архиерей Варсонофий также поблагодарил настоятеля храма за его участие в строительстве и благоустройстве церкви.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге построят храм для военных связистов на территории Военной академии связи.

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