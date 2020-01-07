Мужчина привез пострадавшего племянника в больницу и заработал «административку»

Мужчина привез пострадавшего племянника в больницу и заработал &#171;административку&#187;
У мужчины обнаружили ножевые ранения. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга правоохранительные органы начали проверку по факту травмирования местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 6 января, в полицию поступило сообщение из медучреждения, что в больницу занесли мужчину с ножевым ранением. Прибывшая на место полиция установила, что незарегистрированный в Петербурге мужчина привел в приемный покой своего племянника с колото-резаным ранением грудной клетки.

Дядя рассказал, что племянник получил ранения на пересечении улицы Сантьяго-Де-Куба с проспектом Луначарского в ходе конфликта с неизвестным. Полиция проверила видеозаписи с камер видеонаблюдения, однако не выявила нарушений.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прилетевший в Петербург турист отдал 16 тысяч под угрозой ножа.

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