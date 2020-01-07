Турист стал жертвой злоумышленника в первый же день приезда в Петербург

В Петербурге неизвестный обналичил банковскую карту туриста, прибывшего в город на Новый год. По словам заявителя, злоумышленник был с ножом.

Все произошло 31 декабря в отделении финансово-кредитного учреждения на проспекте Ветеранов. 34-летний мужчина рассказал, что хотел расплатиться с таксистом, который довез его от аэропорта, однако деньги «ушли» в другие руки.

Путешественник снимал средства с банковской карты, когда к нему подошел неизвестный мужчина. Под угрозой предмета, похожего на нож, он отдал злоумышленнику 16 тыс. рублей, после чего тот скрылся. Турист сел в машину и поехал в хостел, а в полицию обратился после новогодних праздников, 6 января.

Как сообщили в Главнмо управлении МВД РФ по городу и области, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

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