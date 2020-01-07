Определен самый популярный телеканал за 2019 год

Больше всего зрителей в 2019 году собрал телеканал «Россия 1». Фото: pixabay

Больше всего зрителей в 2019 году собрал телеканал «Россия 1». Фото: pixabay

Стало известно, какой телеканал пользовался наибольшей популярностью у россиян в 2019 году.

Согласно данным российского отделения ECI Media Management, самая высокая среднесуточная доля аудитории среди граждан, чей возраст превышает 4 года, а также живущих в крупных городах, в минувшем году была у телеканала «Россия 1»- 11,8 %.

Главным конкурентом канала стал «Первый». Как сообщает РБК, канал отстает на 10,4% по итогам прошлого года.

Тройку лидеров в рейтинге самых популярных среди жителей РФ телеканалов занял НТВ — его доля составила 8,9%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какой канал стал самым просматриваемым в Новый год.