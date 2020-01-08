Две иномарки не поделили дорогу на Пискаревском

В Калининском районе Петербурга водители легковых автомобилей не поделили проезжую часть. Теперь с водителями разбитых иномарок беседуют сотрудники ДПС.

ДТП произошло сегодня вечером, 8 января, на Пискаревском проспекте. Марки машин и полученные повреждения не зафиксированы. Однако видно, что легковушки заняли большую часть дороги.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки на дороге не образовалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.