Две иномарки не поделили дорогу на Пискаревском

Две иномарки не поделили дорогу на Пискаревском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга водители легковых автомобилей не поделили проезжую часть. Теперь с водителями разбитых иномарок беседуют сотрудники ДПС.

ДТП произошло сегодня вечером, 8 января, на Пискаревском проспекте. Марки машин и полученные повреждения не зафиксированы. Однако видно, что легковушки заняли большую часть дороги.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки на дороге не образовалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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