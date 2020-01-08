На балконе одного из домов на Карпинского жители жарят шашлыки

В Калининском районе Петербурга местные жители решили отметить прощание с новогодними праздниками. Горожане жарят шашлыки в доме №28 на улице Карпинского.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 8 января. Случайный прохожий заметил, что мангал развели на втором этаже пятиэтажки. Бездейственно наблюдать за картиной, которая могла перерасти в происшествие, он не стал и вызвал МЧС.

«Сказали разберутся», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Как сообщает «Мегаполис», дальнейшие обстоятельства произошедшего к настоящему моменту неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномарками на Пискаревском. Машины заняли большую часть дороги.