«Любимый снимает»: Волочкова обнажилась на пляже в Таиланде

&#171;Любимый снимает&#187;: Волочкова обнажилась на пляже в Таиланде
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает с возлюбленным в Таиланде. Пара уединилась на частном острове.

Волочкова заявила, что ей надоели отдыхающие, из-за чего они покинули веселую компанию. Балерина поделилась фотографией, на которой видны лишь тени двух человек. Она рассказала, что рядом стоит ее бойфренд.

«А ножки мои по прежнему длиннее, чем у моего мужчины», — написала танцовщица.

Другой снимок оказался более откровенным. Балерина позировала по пояс в воде в одних плавках, прикрывая грудь руками. Большинство подписчиков оценили фигуру бывшей примы Большого театра, отметив и работу фотографа.

«Отличный фотограф», — написала подписчица.

«Когда любимый снимает фото, всегда нереально!» — ответила Волочкова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Волочкова показала подписчикам своего возлюбленного. Но разглядеть удалось только уши и часть головы.

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