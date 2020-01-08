«Любимый снимает»: Волочкова обнажилась на пляже в Таиланде

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает с возлюбленным в Таиланде. Пара уединилась на частном острове.

Волочкова заявила, что ей надоели отдыхающие, из-за чего они покинули веселую компанию. Балерина поделилась фотографией, на которой видны лишь тени двух человек. Она рассказала, что рядом стоит ее бойфренд.

«А ножки мои по прежнему длиннее, чем у моего мужчины», — написала танцовщица.

Другой снимок оказался более откровенным. Балерина позировала по пояс в воде в одних плавках, прикрывая грудь руками. Большинство подписчиков оценили фигуру бывшей примы Большого театра, отметив и работу фотографа.

«Отличный фотограф», — написала подписчица. «Когда любимый снимает фото, всегда нереально!» — ответила Волочкова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Волочкова показала подписчикам своего возлюбленного. Но разглядеть удалось только уши и часть головы.