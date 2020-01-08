Нарушение ПДД привело к серьезной аварии на Лени Голикова

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из машин пыталась выехать со двора, когда произошло столкновение.

Авария случилась в ночь на четверг, 9 января, на улице Лени Голикова. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка не уступила дорогу другому участку, в результате чего тот влетел в нее на полном ходу. Очевидцы отметили, что вторая машина двигалась по главной дороге.

В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» обвинили в происшествии других водителей, которые припарковали машины на проезжей части.

«Из-за заставленных машин ничего не видно», — написал подписчик.

В результате столкновения оба авто разлетелись на части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях ДТП с пешеходом. Водитель легковушки сбил молодого человека на пешеходном переходе. От удара у машины треснуло лобовое стекло.