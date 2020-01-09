Названа версия западных спецслужб о крушении украинского самолета в Иране

Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

Причиной крушения украинского самолета в Иране стала техническая неисправность. Такое предположение высказала западная разведка.

Найдены свидетельства, говорящие о перегреве одного из двигателей Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Западные спецслужбы считают, что именно неисправности стали причиной авиакатастрофы рядом с тегеранским аэропортом имени Имама Хомейни.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадских службах безопасности, они считают, что самолет не был сбит ракетой.

Boeing 737-800 рухнул вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Трагедия произошла ранним утром в среду, 8 января. Самолет летел в Киев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на борту воздушного судна находились около 180 человек.