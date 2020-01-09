FLYONE вновь запустит рейсы межу Петербургом и Кишиневом

Авиаперевозчик FLYONE запускает регулярные рейсы между Петербургом и молдовским Кишиневом. Самолеты вновь начнут связывать эти города с июля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», рейсы из Пулково в Кишинев будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам. Пассажиров перевезут самолеты Airbus A320.

Обратный рейс будет летать по понедельникам и пятницам. Авиабилеты будут продаваться по цене от 44 евро за полет в одну сторону.

Стоит отметить, что последний раз перевозчик выполнял полеты в Пулково в сентябре прошлого года. Сейчас между столицей Молдовы и Петербургом летают самолеты авиакомпании Air Moldova.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский аэропорт Пулково перешел в режим открытого неба.