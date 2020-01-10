Суд вынес приговор пьяным автомойщикам, угнавшим автомобиль в Парголово

Выборгский районный суд вынес приговор в отношении двух петербуржцев, обвиняемых в автоугоне по предварительному сговору.

Как сообщает петербургская прокуратура, суд установил, что в августе прошлого года подсудимые проходили стажировку на автомойке в Парголово. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они забрали у администратора ключи от автомобиля, оставленного на химчистку салона, и поехали кататься. На чужом автомобиле они не смогли справится с управлением и попали в аварию.

Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил каждого к восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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