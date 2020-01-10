Утро на проспекте Королева началось с задымившегося автобуса

Жители Приморского района Петербурга заметили дым в автобусе ранним утром в пятницу, 10 января.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУП «Пассажиравтотранс», все произошло в пять утра на проспекте Королева. Задымление произошло в салоне автобуса №128. Водитель общественного транспорта смог предотвратить распространение пожара, воспользовавшись огнетушителем. Пассажиров в салоне в это время не было.

Потушив пламя, водитель автобуса вернул транспортное средство в парк, где специалисты установят причину возгорания. В пресс-службе уточнили, что пламя не распространилось на салон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что микроавтобус потерял колесо после ДТП на Литейном.